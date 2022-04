- Terraformers: l'early access des explorateurs

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

Elon n'a qu'a bien se tenir

Roguelike interstellaire, Terraformers se rend disponible en accès anticipé sur PC et avec ça son lot de mise à jour gratuite et réductions. Disponible en français pour 19,99€, on le retrouvera sur les stores en ligne Steam ou GoG.

Gérer vos colonies martiennes et terraformers la planète rouge pour pomper ses ressources et tirer parti de ces gisements pour améliorer votre mode de vie et celle de vos équipes. Essayer d'entrevoir cet avenir proche qu'Elon nous fait miroiter et pourquoi pas lui voler la vedette le temps d'une partie de Terraformers ?