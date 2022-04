- Humankind : nouvelle mise à jour et nouvel événement

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

C'est cadeau

Les notifications peuvent désormais être configurées pour ne pas s’ouvrir automatiquement même si le ruban est ouvert.

Amélioration de l'écran des doctrines pour faciliter le choix d'une religion historique. L'IA peut désormais adopter des religions historiques.

Les capacités actives Bâtisseur et Scientifique sont désormais limitées à une seule ville à la fois et le gain des capacités actives Esthète et Marchand a été augmenté.

Les trébuchets sont désormais disponibles jusqu'à la fin de l'ère industrielle.

Chapitre 1 Posséder un biplan dès le début de l'ère moderne

Détruire les fortifications de 10 tuiles au cours d'une même partie.

Posséder une ville qui rapporte plus de 1000 industries et 1000 sciences par tour.

Chapitre 2 En tant que Vénitien, déclencher la condition de fin de partie Science.

Posséder une Cité avec des merveilles culturelles des six ères.

Maximisez les 4 Axes d'Idéologie, de chaque côté.

Humankind continue son petit bonhomme de chemin et propose quelques nouveautés, via une mise à jour et un événement spécial.La mise à jour Vitruvian ajoute quelques éléments :Quant à l'événement Da Vinci, il permet, jusqu'au 16 mai, de gagner des récompenses dont l'avatar et le persona Da Vinci.Au menu, deux chapitres à faire :