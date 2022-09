Xbox Game Pass : Nouveautés de fin de mois

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 09:50:00 par Yoann Schuler

Toujours plus

Deathloop (Cloud, Console & PC) - Disponible

Hardspace: Shipbreaker (Cloud & Xbox Series X|S) - Disponible

SpiderHeck (Console & PC) – 22 septembre

Beacon Pines (Cloud, Console & PC) – 22 septembre

Slime Rancher 2 (Aperçu) (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 22 septembre

Moonscars (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

Grounded – Version 1.0 (Cloud, Console & PC) – 27 septembre

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console & PC) – 29 septembre

Valheim (Aperçu) (PC) – 29 septembre

Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille (Cloud, Console & PC) – 30 septembre

Mise à jour de l’application Xbox pour PC

Jurassic World Evolution 2 : Pack du Crétacé supérieur – Disponible

Sea of Thieves : The Sirens’ Prize – Disponible jusqu’au 29 septembre

Sniper Elite 5 : Concealed Target Weapon & Skin Pack – Disponible

Essayez FIFA 23 pendant 10 heures via EA Play dès le 27 septembre

Deathloop : Hunting Pack – Disponible

Super Animal Royale : Pack d’Avantages de la Saison 5 – 27 septembre

9 jeux supplémentaires compatibles avec les contrôles tactiles : Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Grounded – Version 1.0 (27 septembre), Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Road 96, Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall, Shadowrun: Hong Kong, This War of Mine, Torment: Tides of Numenera

AI: The Somnium Files (Cloud, Console & PC)

Astria Ascending (Cloud, Console & PC)

Dandy Ace (Cloud, Console & PC)

Dirt 4 (PC) EA Play

Dirt Rally (PC) EA Play

Going Under (Cloud, Console & PC)

Lemnis Gate (Cloud, Console & PC)

Slime Rancher (Cloud, Console & PC)

Subnautica: Below Zero (Cloud, Console & PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Console & PC)

Unsighted (Cloud, Console & PC)

Visage (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 30 septembre :