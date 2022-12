- Eximius: Seize the Frontline lance sa nouvelle saison en promo

Publié le Jeudi 29 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mélange de FPS et de RTS, le jeu Eximius: Seize the Frontline est disponible sur PC, via Steam , depuis un an et demi environ. Mais il vient de lancer sa saison 3, avec de nombreux changements, et en profite pour être en soldes à -75%, soit 6,24 € seulement.Proposant des parties en 5v5 dans un monde post-apocalyptique, il vous propose d'incarner soit le Commander (RTS), qui va construire une base, gérer la production de soldats, d'armes, de défenses... ou d'incarner un officier qui va être sur le terrain, en FPS, tentant de capturer les ressources ennemies.