Miasma Chronicles, nouveau jeu d'action-tractique post-apocalyptique, vient de sortir

Publié le Mercredi 24 mai 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Contamination

Miasma Chronicles est un jeu d'aventure tactique qui se déroule dans une Amérique postapocalyptique atteint par une force corruptrice appelée "Miasma". Vous y incarnerez Elvis, un jeune homme abandonné par sa mère. Accompagné de Digs, un robot qu’il considère comme son frère, il cherche à découvrir ce qui se cache derrière le Miasma, le fléau de l’humanité et matière étrange qui fait muter au moindre contact. Armé d’un gant qui permet de contrôler le Miasma, il va tenter de sauver le monde, bien évidemment.Le jeu vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.Il est signé des développeurs de The Bearded Ladies, à qui l'on doit déjà Mutant Year Zero: Road to Eden, et édité par 505 Games.