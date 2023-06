- Baten Kaidos I & II HD Remaster annoncé pour le 15 septembre

Publié le Mercredi 21 juin 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Du JRPG classique

Bandai Namco ont annoncé la sortie de Baten Kaidos I & II HD Remaster pour le 15 septembre. Cette compilation remasterisée HD sortira sur Nintendo Switch.Il s'agit de la réunion de deux jeux, BATEN KAITOS: Eternal Wings and the Lost Ocean d'un côté, et BATEN KAITOS Origins de l'autre.Le premier épisode se focalise sur la quête de vengeance de Kalas après la mort de sa famille, le second lancera les joueurs à la découerte des secrets de l’Empire d’Alfard aux côtés de Sari.Ce remaster proposera de nouvelles fonctionnailités comme la désactivation des rencontres, les combats automatiques, la possibilité d’ignorer les cinématiques et la sauvegarde automatique, mais aussi la possibilité d'accélerer les combats de 300% ou une option KO instantané pour défaire les ennemis d'un seul coup.