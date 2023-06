- Final Fantasy XVI est sorti

Publié le Vendredi 23 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vous feriez mieux d'attendre

Square Enix a sorti Final Fantasy XVI. On vous rappelle que le jeu est exclusif à la PS5.Dans le jeu, vous découvrirez les terres de Valisthéa, ravagées par le Fléau Noir, qui met en péril les Cristaux-mères.On va y suivre l'histoire de Clive Rosfield, un jeune homme dont le talent à l'épée lui vaut d'être nommé Gardien de Rosalia. Il doit protéger son jeune frère Joshua, l'Émissaire de Phénix. Cependant, des événements inattendus viendront bouleverser le destin de Clive et l'entraîneront sur la voie sombre de la vengeance.L'occasion de regarder la bande-annonce de lancement du jeu. Un jeu actuellement en test à la rédaction. On sait bien que vous allez bêtement foncer tête baissée pour l'acheter, confortés par des tests condescendants dans le but d'obtenir un peu de budget pub, mais on vous conseillera quand même d'attendre notre test, avant de savoir s'il faut ou non dépenser vos sous.