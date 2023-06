Publié le Lundi 26 juin 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Chouette compile

Sonic Origins Plus est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Signé Sega, cette compilation de vieux jeux Sonic, remis au goût du jour (remasterisés) comprends quelques 16 jeux classiques Sonic, dont Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD, et 12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.La version boîte contient aussi un artbook de 20 pages.A (re)découvrir en vidéo.