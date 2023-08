- Hot Wheels Unleashed 2 dévoile sa collaboration avec Fast & Furious

Publié le Lundi 31 juillet 2023 à 11:45:00 par Théo Valet

Une collaboration qui colle au thème du jeu

Prévu pour le 19 octobre prochain, Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged nous dévoile sa collaboration avec la célèbre saga Fast & Furious. Grâce à cette dernière, nous pourrons retrouver les voitures emblématiques de la saga via un DLC. La Dodge Charger SRT Hellcat Wideboy, mise en avant dans le trailer, sera disponible dès la sortie du jeu et les autres voitures sortiront peu de temps après.Au vu des mécaniques de jeu proposées dans cette suite avec le saut, le double saut, le dash et autres, on pourra potentiellement reproduire les cascades du film qui se sont rapprochés de Rocket League dans le dernier opus (ceux qui ont vu Fast X me comprendront).Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged sera disponible sur PS4, PS5 Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store.