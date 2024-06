The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, le premier jeu dans lequel vous incarnez Zelda

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

J'ai toujours rêvé d'être une princesse

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sera le premier jeu dans lequel vous allez incarner la princesse Zelda. Parce qu'on vous rappelle que le héros de la saga, le gnôme vert à grandes oreilles, lui, s'appelle Link.Alors certes, on pouvait déjà jouer Zelda dans les Mario Kart, par exemple, mais là, c'est son premier jeu d'aventure. Il sortira le 26 septembre sur Nintendo Switch.Vous allez donc incarner la princesse, qui part chercher Link. Ce dernier a en effet disparu. Pour l'aider dans sa quête, elle va utiliser un sceptre lui permettant de produire des "échos", des reproductions d'objets, qui lui serviront durant l'aventure.A découvrir en vidéo. La rédac' se bat déjà pour savoir qui aura le plaisir de le tester.