EA SPORTS FC 25 : Des améliorations de gameplay annoncées

Publié le Jeudi 18 juillet 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

À quand la VR pour incarner complètement nos joueurs préférés ?

Pour rappel, l'EA SPORTS FC 25 est un jeu de simulation et de gestion d'équipe de football. Le jeu s'inscrit dans la lignée de la licence EA SPORTS FC. Electronic Arts a annoncé des avancées en matière de gameplay pour leur prochain jeu EA SPORTS FC 25. Que ce soit le mode Rush en 5 vs 5, la refonte des bases tactiques grâce à l'IA ou encore l'ajout du football féminin et de points de départs réels dans le mode Carrière.Pour commencer on peut parler de Rush. Rush est une expérience en 5v5 qui exploite les mêmes contrôles et les mêmes mécaniques de jeu que les matchs en 11vs11. Disponible dans les modes Football Ultimate Team, Clubs et Kick-Off, Rush est spécialement conçu pour le multijoueur puisqu'il permet à des groupes de quatre de faire équipe et d'entrer sur le terrain avec un gardien de but contrôlé par l'IA. En solo, dans le mode Carrière de Manager, Rush vous permet de prendre le contrôle de du Centre de Formation dans de nouveaux tournois jouables en 5v5. Pour les matchs en 11vs11, il va falloir vous accrocher et revoir vos stratégies car les équipes vont maintenant être guidées par une IA se servant des données réelles pour créer des stratégies de jeux plus fidèles à la réalité et en fonction des équipes. Les Points de Départ Réels font maintenant leur apparition dans le mode Carrière. Les joueurs devront donc faire face à des événements existants, comme la reprise d’un club après des transferts de mi-saison ou des changements d’entraîneurs. De plus, cette année, le football féminin fera son entrée dans le mode Carrière pour la toute première fois, atteignant ainsi la parité avec le football masculin dans tous les modes de jeu.EA SPORTS FC 25 est un jeu signé Electronic Arts. Il sera mis en ligne le 27 Septembre 2024 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà en précommande pour les plus impatients.