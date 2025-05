(TEST) Bequiet! Light Base 600 LX, un boÃ®tier beau et spacieux

Publié le Vendredi 16 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La grande classe

Monter un PC peut-être une galère sans nom, quand un boîtier n'est pas assez grand. Avec des cartes graphiques de plus en plus grandes, des besoins en refroidissements de plus en plus importants... la recherche du boîtier idéal peut vitre virer au chemin de croix...Et puis il y a le style. Aujourd'hui, on veut un beau PC. Qui clignotte de partout et transforme votre bureau en boîte de nuit.Nous avons testé le Light Base 600 LX de chez Bequiet! Un boîtier non seulement beau, mais doté d'un gros volume.Le Graal des boîtiers ?