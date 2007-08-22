Forever Ago, un road trip vers la rédemption

Publié le Lundi 30 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Papy fait de la résilience

Développé par Third Shift et édité par Annapuma Interactive, Forever Ago est décrit par ses développeurs comme "un road trip vers la rédemption après une terrible tragédie".Le jeu est prévu pour 2026 sur PC et Xbox Series.Il s'agit d'un jeu narratif dans lequel on va suivre les aventures d'Alfred, à la recherche de son passé. Il va rencontrer différents personnages et évoquer ses pertes, ses regrets et la force des liens humains.Le jeu, poétique, est à découvrir dans une vidéo :