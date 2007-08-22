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Publié le Lundi 30 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Alien Deathstorm, le nouveau jeu signé Rebellion
J'aurais mieux fait d'aller à la BourbouleDéveloppé par le studio Rebellion, à qui l'on doit les jeux Atomfall ou Sniper Elite, Alien Deathstorm est un FPS d'aventure qui sortira sur PC et Xbox Series. Aucune date de sortie n'a été dévoilée.
Le jeu vosu emmène dans un monde oppressant, sur une colonie extraterresetre balayée par les tempêtes.
Vous allez devoir tenter de survivre au milieu de ces conditions météorologiques et de créatures monstrueuses. Et belliqueuses, bien entendu.
Le jeu s'inspire des univers SF des années 80. Une première bande-annonce a été dévoilée.
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