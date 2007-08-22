Serious Sam: Shatterverse, un FPS coop roguelite dÃ©lirant

PubliÃ© le Lundi 30 mars 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini

A la con

Se situant dans l'univers complètement délirant de la saga Serious Sam, le prochain jeu de Behaviour Interactive Inc s'intitule Serious Sam: Shatterverse. Il est édité par Devolver Digital.Le jeu est un FPS roguelite en coop, de 1 à 5 joueurs.Personnages à la con, bonus à la con, armes à la con, ennemis à la con vous attendent dans ce jeu. Les agissements d'Uber Mental ont fractionné les univers et les Sam de différentes dimensions doivent s'allier pour combattre le mal et restaurer l'équilibre.Vous allez donc traverser le multivers, découvrir de nouveaux mondes et combattres les ennemis.A découvrir en vidéo. Le jeu sortira sur PC et Xbox Series.