Dernières actus
Artificial Detective, un jeu d'e...
Alien Deathstorm, le nouveau jeu...
Mega Man Star Force Legacy est s...
Reptilian Rising sort le 23 avri...
Publié le Lundi 30 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
The Expanse: Osiris Reborn s'offre une nouvelle vidéo
Joli tout pleinThe Expanse: Osiris Reborn est un Action-RPG se déroulant dans l'univers de la série TV The Expanse, disponible sur Amazon Prime Video.
C'est Owlcat Games qui est au développement. On lui doit des jeux tels que Pathfinder : Wrath of the Righteous et Warhammer 40,000 : Rogue.
Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il devrait sortir au printemps 2027.
Le jeu vous propose d'incarner un mercenaire de Pinkwater Security. Lors d'un séjour sur l'astéroïde Éros, vous allez vous retrouver pris au piège d'un confinement et plongé en pleine conspiration qui s'étend jusqu'aux confins du système solaire.
Vous pourrez incarner un Terrien, un Martien ou un Belter et prendrez les commandes du vaisseau le plus avancé du système qui vous servira de hub. Vous recruterez votre équipage, chacun avec un passé et des motivations différents, qui auront un impact sur l'histoire.
Le jeu proposera des combats tactiques par escouades de 3 personnages, que vous dirigerez tous.
Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée et ça envoie du lourd. C'est toujours aussi alléchant.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Prohibeast : La prohibition carnivore
- Origament: A Paper Adventure se plie le 7 avril
- Bloodletter, le jeu de cartes médiéval, est sorti
- Soulmask débarque le 10 avril, avec un DLC gratuit
- PopCorn Duel, le nouveau jeu signé Frédérick Raynal.. sur Megadrive
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD