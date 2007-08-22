The Expanse: Osiris Reborn s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 30 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Joli tout plein

The Expanse: Osiris Reborn est un Action-RPG se déroulant dans l'univers de la série TV The Expanse, disponible sur Amazon Prime Video.C'est Owlcat Games qui est au développement. On lui doit des jeux tels que Pathfinder : Wrath of the Righteous et Warhammer 40,000 : Rogue.Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il devrait sortir au printemps 2027.Le jeu vous propose d'incarner un mercenaire de Pinkwater Security. Lors d'un séjour sur l'astéroïde Éros, vous allez vous retrouver pris au piège d'un confinement et plongé en pleine conspiration qui s'étend jusqu'aux confins du système solaire.Vous pourrez incarner un Terrien, un Martien ou un Belter et prendrez les commandes du vaisseau le plus avancé du système qui vous servira de hub. Vous recruterez votre équipage, chacun avec un passé et des motivations différents, qui auront un impact sur l'histoire.Le jeu proposera des combats tactiques par escouades de 3 personnages, que vous dirigerez tous.Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée et ça envoie du lourd. C'est toujours aussi alléchant.