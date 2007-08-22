Moosa: Dirty Fate, un jeu médiéval coréen

Publié le Lundi 30 mars 2026 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Gangnam Style ?

Moosa: Dirty Fate est un jeu d'action sanglant qui se déroule dans la Corée du XVIIe siècle. Vous allez incarner Gunn, un guerrier déchu, lancé à la poursuite de démons et de factions ennemies.Dans un monde en proie à la famine et à la violence, des Yokai, démons meurtriers, ont pris l'apparence d'humains. Vous allez parcourir les différents payasages de Corée, pour rétablir l'ordre.Le jeu est développpé par le studio Iggymob.Il a été annoncé sur PC et Xbox Series. Sortie prévue pour 2027. En attendant, un première vidéo a été diffusée.