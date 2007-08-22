Hunter: The Reckoning – Deathwish, entre vampires et loups-garous

Publié le Lundi 30 mars 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Ça va mordre

Développé par Teyon et édité par Nacon, Hunter: The Reckoning – Deathwish est un jeu d’action à la première personne se déroulant dans l’univers de World of Darkness.Ce FPS vous plonge en pleine chasse contre un vampire qui sème le chaos, en se faisant passer pour un membre des forces de l'ordre.Vous allez suivre une équipe de chasseurs lancée à ses trousses. L'action se déroule à New York. Vous devrez recouper les indices, en chercher de nouveaux et... flinguer tout ce qui veut vous mordre.Le jeu est attendu pour 2027 sur PC et Xbox Series.Une première vidéo a été dévoilée.