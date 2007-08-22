Mega Man Star Force Legacy est sorti

Publié le Lundi 30 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un p'tit bleu de retour

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

La compilation d’Action/RPG Mega Man Star Force Legacy est disponible sur Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One et PC (Steam).Signée Capcom, cette compilation regroupe plusieurs jeux de la frachise Mega Man Star Force.Au menu, 7 jeux à (re)découvrir :Les jeux ont bénéficié d'une refonte graphique (l'option de jouer avec les graphismes d'origine est proposée), d'un ajout d'aides et de paramétrage du niveau de difficulté, de cartes bonus, d'une galerie, d'un lecteur de musique et de fonctionnalités de jeu en ligne.