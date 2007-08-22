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Publié le Lundi 30 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Mega Man Star Force Legacy est sorti

Un p'tit bleu de retour

La compilation d’Action/RPG Mega Man Star Force Legacy est disponible sur Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One et PC (Steam). 

Signée Capcom, cette compilation regroupe plusieurs jeux de la frachise Mega Man Star Force.

Au menu, 7 jeux à (re)découvrir : 
  • Mega Man Star Force Pegasus
  • Mega Man Star Force Leo
  • Mega Man Star Force Dragon
  • Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja
  • Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian
  • Mega Man Star Force 3 Black Ace 
  • Mega Man Star Force 3 Red Joker
Les jeux ont bénéficié d'une refonte graphique (l'option de jouer avec les graphismes d'origine est proposée), d'un ajout d'aides et de paramétrage du niveau de difficulté, de cartes bonus, d'une galerie, d'un lecteur de musique et de fonctionnalités de jeu en ligne.

 

 
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