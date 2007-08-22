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Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 30 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Mega Man Star Force Legacy est sorti
Un p'tit bleu de retourLa compilation d’Action/RPG Mega Man Star Force Legacy est disponible sur Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One et PC (Steam).
Signée Capcom, cette compilation regroupe plusieurs jeux de la frachise Mega Man Star Force.
Au menu, 7 jeux à (re)découvrir :
- Mega Man Star Force Pegasus
- Mega Man Star Force Leo
- Mega Man Star Force Dragon
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian
- Mega Man Star Force 3 Black Ace
- Mega Man Star Force 3 Red Joker
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