Super Meat Boy 3D dÃ©barque le 31 mars

PubliÃ© le Lundi 30 mars 2026 Ã 11:50:00 par Cedric Gasperini

Steak hachÃ© saignant

Jeu indé culte, Super Meat Boy passe en 3D dans, Ô comme c'est original comme titre : Super Meat Boy 3D. Il arrivera le 31 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Des versions boîboîtes seront disponibles sur PS5 et Nintendo Switch 2, le 30 juin prochain, distribuées par Microids. Vous aurez même droit à des éditions spéciales dotées d'autocollants, un artbook, un écusson en tissu et une carte postale lenticulaire.Le jeu est développé par la Team Meat et Sluggerfly, et édité par Headup et Gcores Publishing.Ce sera toujours un jeu de plateformes, exigeant, très punitif, ne tolérant aucune erreur, même infime, et n'hésitant pas à répandre votre hémoglobine partout sur les murs. Mais en 3D.