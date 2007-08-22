DerniÃ¨res actus
Stranger Than Heaven, le nouveau...
Serious Sam: Shatterverse, un FP...
Moosa: Dirty Fate, un jeu mÃ©diÃ...
Hunter: The Reckoning â€“ Deathw...
PubliÃ© le Lundi 30 mars 2026 Ã 11:50:00 par Cedric Gasperini
Super Meat Boy 3D dÃ©barque le 31 mars
Steak hachÃ© saignantJeu indé culte, Super Meat Boy passe en 3D dans, Ô comme c'est original comme titre : Super Meat Boy 3D. Il arrivera le 31 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Des versions boîboîtes seront disponibles sur PS5 et Nintendo Switch 2, le 30 juin prochain, distribuées par Microids. Vous aurez même droit à des éditions spéciales dotées d'autocollants, un artbook, un écusson en tissu et une carte postale lenticulaire.
Le jeu est développé par la Team Meat et Sluggerfly, et édité par Headup et Gcores Publishing.
Ce sera toujours un jeu de plateformes, exigeant, très punitif, ne tolérant aucune erreur, même infime, et n'hésitant pas à répandre votre hémoglobine partout sur les murs. Mais en 3D.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Borderlands 4 : une nouvelle vidÃ©o sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction Ã la con, en coop
- (TEST) PokÃ©mon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Prohibeast : La prohibition carnivore
- Origament: A Paper Adventure se plie le 7 avril
- Bloodletter, le jeu de cartes mÃ©diÃ©val, est sorti
- Soulmask dÃ©barque le 10 avril, avec un DLC gratuit
- PopCorn Duel, le nouveau jeu signÃ© FrÃ©dÃ©rick Raynal.. sur Megadrive
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD