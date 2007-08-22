Stranger Than Heaven, le nouveau jeu des crÃ©ateurs de Yakuza

PubliÃ© le Lundi 30 mars 2026 Ã 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le Japon Ã travers les Ã¢ges

Développé par Ryu Ga Gotoku Studio, donc des créateurs de la série Yakuza, Stranger Than Heaven se déroulera dans cinq villes différentes, mais surtout à cinq époques différentes.On n'en saura pas beaucoup plus, une plus large présentation étant prévue pour le 6 mai prochain.On devrait donc découvrir le Japon en 1915, 1929, 1943, 1951 et 1965.De la baston, toujours. De l'honneur, à ne plus savoir qu'en faire. Des trahisons, inévitables. Du crime, bien entendu. Et, malheureusement, toujours cet humour à la con signé RGG Studio.Mais bon. Ça a quand même l'air bien gaulé, cette petite chose...