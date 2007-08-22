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PubliÃ© le Samedi 28 mars 2026 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Belle petite semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Jump Space
- Crime Scene Cleaner
- Rebel Galaxy
- Chasm
- Les jeux Arkane sont en soldes :
Prey
Dishonored
DIshonored 2
Deathloop
Dishonored Death of the Outsider
Redfall
Arx Fatalis
- Arc Riders
- GigaBash
- Dark Hours
- Kerbal Space Program
- Borderlands 4
- Laundry Store Simulator
- GTA V Version améliorée
- Red Dead Redemption II
- Palworld
- Death Stranding
- Gray Zone Warfare
- Dying Light The Beast
- Phasmophobia
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