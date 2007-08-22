Steam : les soldes du week-end

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PubliÃ© le Samedi 28 mars 2026 Ã  11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Belle petite semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Jump Space
  • Crime Scene Cleaner
  • Rebel Galaxy
  • Chasm
  • Les jeux Arkane sont en soldes : 
    Prey
    Dishonored
    DIshonored 2
    Deathloop
    Dishonored Death of the Outsider
    Redfall
    Arx Fatalis
  • Arc Riders
  • GigaBash
  • Dark Hours
  • Kerbal Space Program
  • Borderlands 4
  • Laundry Store Simulator
  • GTA V Version améliorée
  • Red Dead Redemption II
  • Palworld
  • Death Stranding
  • Gray Zone Warfare
  • Dying Light The Beast
  • Phasmophobia
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

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