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EverSiege: Untold Ages est sorti
Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
Songs of Glimmerwick se dévoile
Vis ma vie de sorcièreSongs of Glimmerwick est un RPG narratif annoncé en 2021... et qui approche petit à petit de sa sortie... On l'attend pour cette année sur PC, sur Steam. Il sortira aussi sur consoles, mais plus tard.
Développé par Eastshade Studio, le jeu vous entraîne dans un monde de sorcière. Vous êtes une apprentie sorcière et devez aller à l'école, vous faire des amis parmi vos camarades de classe, apprendre à jeter des sorts...
Une vie de tous les jours à suivre, avec ses rencontres, ses quêtes quotidiennes pour rendre service aux gens...
Visuellement, en tout cas, le jeu a l'air mignon.
On vous fait découvrir le dernier vlog de l'équipe de développement et la bande-annonce qui date... d'il y a quand même 4 ans...
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