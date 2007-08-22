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Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 11:20:00 par Cedric Gasperini
La fin d'Oak Street, un film surprenant pour cet été
Flippant ?Un mystérieux événement transporte une partie de la rue Oak Street vers un lieu inconnu... étonnant... dangereux... La famille Platt va tout faire pour survivre dans cet environnement hostile et mortel.
Y'a des dinosaures ? Hein ? En tout cas la bande-annonce est intrigante et donne envie d'en découvrir plus sur le film...
La fin d'Oak Street sort au cinéma le 12 avril prochain.
C'est un film Warner Bros, réalisé par David Robert Mitchell, avec Anne Hathaway et Ewan McGregor, mais aussi Maisy Stella et Christian Convery. Il est notamment produit par JJ Abrams.
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