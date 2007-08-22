- Screamer est sorti

Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'habitacle, personne ne vous entend crier

On vous en a déjà pas mal parlé, tout au long de son développement, maintenant c'est fait, Screamer est désormais sorti sur PC, PS5 et Xbox Series.Il s'agit du reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995. Un jeu très typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90, et qui vous emmène donc dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais...C'est un mélange de courses, de baston, de RPG... le tout dans un style anime. Plusieurs équipes se challengent dans des événements mêlant courses et combat, sur des routes démentes. A vous de bien choisir votre factionIl est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre. Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios.