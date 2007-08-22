Dernières actus
Kena: Bridge of Spirits est sort...
Taito Milestones 4 est sorti sur...
Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Screamer est sorti
Dans l'habitacle, personne ne vous entend crierOn vous en a déjà pas mal parlé, tout au long de son développement, maintenant c'est fait, Screamer est désormais sorti sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il s'agit du reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995. Un jeu très typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90, et qui vous emmène donc dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais...
C'est un mélange de courses, de baston, de RPG... le tout dans un style anime. Plusieurs équipes se challengent dans des événements mêlant courses et combat, sur des routes démentes. A vous de bien choisir votre faction
Il est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre. Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD