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Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 09:40:00 par Cedric Gasperini
Way of the Hunter 2 disponible en accès anticipé
Tuez la mère de Bambi !Way of the Hunter 2 est disponible en accès anticipé, sur PC, sur Steam. A terme, le jeu sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series.
Signé THQ Nordic et Nine Rocks Games, cette suite, après le succès énorme du premier opus, vous renvoie arpenter les plaines, forêts et montagnes, dans le but de chasser toutes sortes d'animaux. Le tout accompagné de votre chien de chasse.
Des grands caribous aux bisons, en passant par les certfs, les sangliers, les canards, les ours, les dindons, les lapins, et tout un tas d'oiseaux aussi, vous pourrez tout buter pour le plaisir du sport.
Si, si.
Dommage qu'on n'ait pas droit à la grenade et au lance-roquettes.
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