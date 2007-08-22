Dernières actus
Farmer's Dynasty 2 débarque le ...
Songs of Glimmerwick se dévoile
EverSiege: Untold Ages est sorti
Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini
Life is Strange: Reunion est sorti
On est loin de l'îleBienvenue à l'université Caledon, où Max Caulfield est employée comme professeure de photographie. Lorsqu'elle revient de week-end, elle découvre que l'université est en flammes. Parmi les victimes, bon nombre de ses amis. Max utilise alors son pouvoir de remonter dans le temps : elle dispose de 3 jours pour comprendre ce qui a bien pu se passer et l'empêcher.
C'est alors que Chloe Price débarque à Caledon...
Max Caulfield et Chloe Price, protagonistes des différents épisodes passés, vont se retrouver dans le même jeu (vous pourrez jouer les 2) pour cette fin de la saga Life is Strange.
Le jeu vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix.
Encore une fois, vos choix auront une importance capitale dans le déroulement du jeu...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD