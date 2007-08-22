- Life is Strange: Reunion est sorti

Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

On est loin de l'île

Bienvenue à l'université Caledon, où Max Caulfield est employée comme professeure de photographie. Lorsqu'elle revient de week-end, elle découvre que l'université est en flammes. Parmi les victimes, bon nombre de ses amis. Max utilise alors son pouvoir de remonter dans le temps : elle dispose de 3 jours pour comprendre ce qui a bien pu se passer et l'empêcher.C'est alors que Chloe Price débarque à Caledon...Max Caulfield et Chloe Price, protagonistes des différents épisodes passés, vont se retrouver dans le même jeu (vous pourrez jouer les 2) pour cette fin de la saga Life is Strange.Le jeu vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix.Encore une fois, vos choix auront une importance capitale dans le déroulement du jeu...