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Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 10:20:00 par Cedric Gasperini
Project Songbird est sorti
C'est pas ce que tu croaProject Songbird est un jeu d'horreur narratif.. Il est développé par Fyre Games. Il vient de sortir sur PC, Xbox Series et PS5. Il est proposé à moins de 15 €. Une démo est disponible sur PC, sur Steam, pour tester le jeu si vous voulez.
Pour rappel, le jeu vous met dans la peau de Dakota, un musicien qui décide de s'isoler dans une petite cabane au foin fond de la forêt, dans les Appalaches, aux USA, pour écrire et enregistrer son prochain album.
Mais des entités maléfiques hantent les lieux. Et vous allez devoir les affronter. Vous devrez trouver les armes pour les affronter et améliorer votre cabanon...
Le jeu propose une durée de vie de 4 à 5 heures uniquement.
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