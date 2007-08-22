The Bus est arrivé à l'heure

Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Ça change de la réalité

Après avoir passé un petit moment en accès anticipé sur PC, The Bus est sorti en version finale, comme prévu. Il est disponible sur PC, donc, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.Dans le jeu, vous être un conducteur de bus à Berlin. Vous devez gérer le traffic, faire attention à respecter le code de la route, mais aussi les horaires et les itinéraires. Vous devrez aussi faire avec la météo.Plusieurs modèles de bus sont proposés. Un mode campagne vous met face à diverses problématiques. Vous devez aussi gérer l'aspect économique en maîtrisant l'expansion de votre flotte.Un mode multijoueur est également de la partie, tout comme des fonctionnalités de modding, mais sur PC uniquement.Un DLC arriove prochainement et vous entraîne, cette fois-ci... à Hambourg.