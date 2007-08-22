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Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 09:50:00 par Cedric Gasperini
Taito Milestones 4 est sorti sur Nintendo Switch
Ça casse pas des briques ?Un nouveau Taito Milestones est sorti, sur Nintendo Switch. Pour rappel, la série regroupe les hits de l'éditeur Milestones, sortis durant les années 80 et 90, sur bornes d'arcade et sur les consoles de l'époque.
Dans ce numéro 4, vous aurez droit à des jexu tels que : Water Ski, Field Day, Typhoon Gal, Arkanoid, Bonze Adventure, Kuri Kinton, Syvalion, Don Doko Don, Cameltry, et The Ninja Kids
10 jeux dont, le plus connu, est évidemment Arkanoid.
La compilation est vendue sur le Nintendo eShop, pour le prix de 24,99 €, mais aussi en boîte. Notez que si les jeux sont disponibles en japonais, la langue d'origine, ils sont toutefois proposés en différentes autres langues, dont le Français.
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