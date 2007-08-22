Dernières actus
15 minutes de gameplay pour Moto...
Salvation Denied : un jeu de con...
Village in the Shade sur PC et c...
Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Dragonkin The Banished (PC, PS5, Xbox Series)
Une histoire de dragonsFuture recrue estivale, et peut-être même un peu plus, Aymen s'est essayé au test, avant de valider son passage chez nous. Et c'est un hack'n slash qui lui est arrivé entre les mains.
Résultat, il a délaissé sa femme (parce que oui, il est marié, ce fou), il a délaissé son chat, délaissé ses amis, et s'est enfermé dans son bureau pour tester d'une traite le jeu.
Il en est ressorti en criant "j'aime les dragons !" et en essayant de mettre le feu. A son chat. A sa femme.
C'est quand même étrange comme tous ceux qui débarquent un jour à Gamalive ont un truc qui pète dans le cerveau instantanément.
Gamalive, le site qui a un petit truc en plus ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD