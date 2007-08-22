(TEST) Dragonkin The Banished (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de dragons

Future recrue estivale, et peut-être même un peu plus, Aymen s'est essayé au test, avant de valider son passage chez nous. Et c'est un hack'n slash qui lui est arrivé entre les mains.Résultat, il a délaissé sa femme (parce que oui, il est marié, ce fou), il a délaissé son chat, délaissé ses amis, et s'est enfermé dans son bureau pour tester d'une traite le jeu.Il en est ressorti en criant "j'aime les dragons !" et en essayant de mettre le feu. A son chat. A sa femme.C'est quand même étrange comme tous ceux qui débarquent un jour à Gamalive ont un truc qui pète dans le cerveau instantanément.Gamalive, le site qui a un petit truc en plus ?