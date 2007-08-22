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Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
EverSiege: Untold Ages est sorti
Paré pour le Bastion ?Développé par Tindalos Interactive et édité par Dear Villagers, EverSiege: Untold Ages est un jeu d'action stratégie roguelite. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Notez qu'une démo est disponible, si l'envie vous en dit de tester le jeu avant de l'acheter.
EverSiege: Untold Ages est jouable en solo ou en coop jusqu'à 3 joueurs. Il vous fait découvrir un univers dans lequel les survivants sont terrés dans le Bastion, dernier refuge depuis la chute du monde. Face à la colère des Dieux, vous allez tenter de renverser l'odre mondial. Vous êtes un demo-Dieu. Et la survie du Bastion est au coeur de votre mission.
Votre quête passera par l'exploration des environs, la récolte de ressources, la gestion les défenses du Bastion, assailli par les hordes ennemies, mais aussi la recherche d'armes légendaires aux pouvoirs démesurés...
Le jeu est inspiré des MOBA et des mods classiques de Warcraft 3.
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