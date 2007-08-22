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Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Farmer's Dynasty 2 débarque le 2 avril
Vis ma vie de bouseuxRepoussé depuis 2 ans, Farmer's Dynasty 2 débarque enfin le 2 avril sur PC, sur Steam. Il sortira en accès anticipé. Le jeu est développé par le studio polonais indépendant Umeo Studios et édité par Toplitz Productions.
Dans un décor européen, avec ce qu'il faut de nature, de champs et d'animaux, vous allez construire une dynastie de paysans. Non seulement vous devrez subvenir à vos besoins mais aussi penser au futur pour les générations qui suivront, et donc faire les bons choix pour que perdure votre lignée.
Tout un tas de machines agricoles seront incluses, et vous devrez faire avec la météo, les saisons, venir en aide à votre communauté, augmenter le prestige de votre famille...
Vous allez vous faire des amis, mais aussi construire votre maison, la décorer, et découvrir tout un panel d'outils et d'objets, notamment des machines des années 60 jusqu'à aujourd'hui.
Ça fait rêver, non ?
Oui, bon...
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