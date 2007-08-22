Dernières actus
La fin d'Oak Street, un film sur...
Life is Strange: Reunion est sor...
Farmer's Dynasty 2 débarque le ...
Songs of Glimmerwick se dévoile
Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
S.T.A.L.K.E.R. 2 lance sa première extension
Un jeu radioactifLe premier gros DLC du jeu S.T.A.L.K.E.R. 2 a été dévoilé. Il sortira cet été, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'intitule Coast of Hope.
Les développeurs promettent plus d'une douzaine d'heures de jeu supplémentaire, pour cette nouvelle expédition dans la zone, pour une aventure non linéaire et proposant quelques nouveautés.
Deux nouvelles régions seront ajoutées, dont la centrale nucléaire de Tchernobyl, de nouvelles armes également, ainsi que du nouvel équipement.
Développé par le studio ukrainien GSC World, l'extension, comme le jeu d'ailleurs, verra une partie de ses revenus reversés à l'effort de Guerre contre la Russie.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD