- S.T.A.L.K.E.R. 2 lance sa première extension

Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu radioactif

Le premier gros DLC du jeu S.T.A.L.K.E.R. 2 a été dévoilé. Il sortira cet été, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'intitule Coast of Hope.Les développeurs promettent plus d'une douzaine d'heures de jeu supplémentaire, pour cette nouvelle expédition dans la zone, pour une aventure non linéaire et proposant quelques nouveautés.Deux nouvelles régions seront ajoutées, dont la centrale nucléaire de Tchernobyl, de nouvelles armes également, ainsi que du nouvel équipement.Développé par le studio ukrainien GSC World, l'extension, comme le jeu d'ailleurs, verra une partie de ses revenus reversés à l'effort de Guerre contre la Russie.