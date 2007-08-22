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Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Kena: Bridge of Spirits est sorti sur Nintendo Switch 2
Qu'est-ce que Kena vaut ?Kena: Bridge of Spirits vient de sortir sur Nintendo Switch 2. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour accompagner cette sortie. Cette version inclut tous les DLC sortis à ce jour.
Le jeu est sorti en 2021 sur PC, PS4 et PS5 et en 2024 sur consoles Xbox. Une suite est attendue cette année sur PC et PS5.
Pour rappel, Kena: Bridge of Spirits est un jeu d’action aventure mêlant narration, exploration, puzzle et combat. Vous allez y incarnet Kena, une jeune guide spirituelle qui cherche à ramener l’équilibre dans un ancien village. Pour cela, elle va devoir libérer les esprits prisonniers de la forêt. Elle sera accompagnée par l'un d'eux.
Le jeu avait connu un beau petit succès à l'époque. Espérons que cette version Nintendo Switch 2 lui fera honneur.
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