Damon and Baby est sorti

Publié le Vendredi 27 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Flinguer à tout va

Damon and Baby vient de sortir sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure développé par Arc System Works. Entre Dark Fantasy et Pop Art, le jeu est signé Daisuke Ishiwatari, à qui l'on doit les séries Guilty Gear et Blazblue.L'histoire tourne autour de Damon, un roi démon, lancé dans une quête destiné à briser la malédiction qui le lie à un enfant mystérieux. Ils doivent atteindre le Paradis, en échappant aux hordes des démons qui veulent s'emparer de l'enfant.Le jeu se joue en utilisant les deux sticks, façon twin-stick shooter. De nombreuses options de personnalisation du personnge sont proposées, tout comme de nombreuses compétences à débloquer.Le jeu est jouable en coop, hors ligne, à deux. Visuellement, il s'inspire des anime.