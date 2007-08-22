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PubliÃ© le Vendredi 27 mars 2026 Ã 12:15:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Reanimal (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
Mort les enfantsMoi, j'aime bien jouer des enfants. Notez que si on ajoute la préposition "avec", ça devient une phrase un peu louche, un peu inquiétante, un peu pédophile.
Non. Je n'aime pas jouer avec des enfants. Les enfants, ça chouine dès qu'on leur fait une prise de judo ou qu'on les tacle au foot. Mais j'aime jouer des enfants, dans les jeux vidéo. C'est plein de surprise, un enfant. Ça peut fabriquer des trucs étonnant avec deux bouts de ficelle. Et ça meurt vite, aussi.
Et finalement, jouer un enfant dans un monde horrifique, terrifiant, c'est aussi amusant. C'est surtout amusant, d'ailleurs, quand y joue à deux.
Enfin bref, j'ai bien aimé Reanimal. Parce que j'aime bien les enfants.
Oui, là, c'est une phrase un peu louche, un peu inquiétante, un peu pédophile.
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