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PubliÃ© le Lundi 30 mars 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam
Tu veux encore du dÃ©sert ?Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Crimson Desert
- Counter-Strike 2
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Slay the Spire 2
- Gray Zone Warfare
- Apex Legends
- IdleOn - Le MMO Idle
- Warframe
- EverSiege: Untold Ages
- Red Dead Redemption 2
- Dead by Daylight
- Grand Theft Auto V Version améliorée
- ARC Raiders
- War Thunder
- HELLDIVERS 2
- Life is Strange: Reunion
- Baldur's Gate 3
- EA SPORTS FC 26
- Heartopia
- Nova Roma
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