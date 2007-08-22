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Publié le Lundi 30 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Reptilian Rising sort le 23 avril
Au pied, T-Rex !Développé par les anglais de Gregarious Games et Robot Circus, le jeu Reptilian Rising est édité par Numskull Games. Il sortira le 23 avril prochain sur PC (au prix de 27,99 €) et Nintendo Switch (au prix de 39,99 €). Il sortira même en boîte, sur la Nintendo Switch. Des versions collector, comprenant la bande-son et un Comic seront aussi proposées sur les deux plateformes.
Reptilian Rising, c'est l'histoire de dinosaures qui débarquent à notre époque pour coloniser la planète. Les forces terrestres n'ont d'autre choix que de recruter les héros des anciens temps pour les combattre. Einstein, Cléopâtre, Robin des Bois ou Jules César pour ne citer qu'eux. Et ils ne seront pas de trop : les dinosaures ont désormais des armes avec eux, comme des canons lasers...
RPG tactique, au tour par tour, Reptilian Rising propose des missions rejouables, plus de 20 héros du passé, 9 boss à combattre et des dizaines de dinos, le tout dans une ambiance jeu de plateau des années 80.
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