Reptilian Rising sort le 23 avril

Dernières actus

Top des ventes de jeux vidéo su...

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes du week-end

Gog.com : les soldes du printemp...

(TEST) Reanimal (PC, PS5, Xbox S...

 

Publié le Lundi 30 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Reptilian Rising sort le 23 avril

Au pied, T-Rex !

Développé par les anglais de  Gregarious Games et Robot Circus, le jeu Reptilian Rising est édité par Numskull Games. Il sortira le 23 avril prochain sur PC (au prix de 27,99 €) et Nintendo Switch (au prix de 39,99 €). Il sortira même en boîte, sur la Nintendo Switch. Des versions collector, comprenant la bande-son et un Comic seront aussi proposées sur les deux plateformes.

Reptilian Rising, c'est l'histoire de dinosaures qui débarquent à notre époque pour coloniser la planète. Les forces terrestres n'ont d'autre choix que de recruter les héros des anciens temps pour les combattre. Einstein, Cléopâtre, Robin des Bois ou Jules César pour ne citer qu'eux. Et ils ne seront pas de trop : les dinosaures ont désormais des armes avec eux, comme des canons lasers...

RPG tactique, au tour par tour, Reptilian Rising propose des missions rejouables, plus de 20 héros du passé, 9 boss à combattre et des dizaines de dinos, le tout dans une ambiance jeu de plateau des années 80.

Une nouvelle vidéo a été publiée.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard

- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop

- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)

- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis

- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles

- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)

Dernières Vidéos

- Prohibeast : La prohibition carnivore

- 2nd EVE sort le 14 avril

- Origament: A Paper Adventure se plie le 7 avril

- Bloodletter, le jeu de cartes médiéval, est sorti

- Soulmask débarque le 10 avril, avec un DLC gratuit

- PopCorn Duel, le nouveau jeu signé Frédérick Raynal.. sur Megadrive

- Cinderia, un nouveau roguelite sort en accès anticipé

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55728-reptilian-rising-rpg-pc-nintendo-switch-trailer-video-gameplay