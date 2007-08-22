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L'Edito du Dimanche

 

Publié le Lundi 30 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Artificial Detective, un jeu d'enquête post-apocalyptique

Big Brother is Killing you

Artificial Detective est un jeu d'aventure post-apocalyptique développé par Vivix Inc, annoncé sur PC, Xbox Series, sans date de sortie précise.

Dans un monde où les êtres vivants ont disparu, les robots dominent désormais. Vous êtes l'un d'eux. Un détective qui va tomber sur... le dernier enfant humain encore en vie.

Découvrir ce qu'il fait là et le protéger des robots qui veulent l'éliminer va vous emmener dans une quête sur les origines de la disparition de l'humanité.

A découvrir en vidéo. Ça a l'air pas mal du tout.

 

 
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