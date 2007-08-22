Dernières actus
Garfield – Escape from Monday,...
God Save Birmingham ajoute de l'...
House Flipper Remastered Collect...
Publié le Lundi 22 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
The Great Villainess: Strategy of Lily maintenant disponible en français
Alors que Lily, ce qu'elle voulait, c'est aller danserAlliance Arts a annoncé la disponibilité de la langue française pour son jeu The Great Villainess: Strategy of Lily. Bon, la langue allemande aussi est disponible, mais hé, c'est pas comme si on en avait quelque chose à carrer d'eux, hein...
En tout cas, c'est une bonne nouvelle si vous aimez les jeux de stratégie au tour par tour, centrés sur la capture, à l'ambiance nippone.
Le jeu vous narre les aventures de la duchesse Scarlett, une jeune rebelle qui refuse de se conformer aux traditions poussiéreuses de l'aristocratie. Accusée à tort du meurtre de l'Empereur, elle fuit en compagnie de Lily, capitaine du vaisseau de diffusion, un navire révolutionnaire. Elle déclare alors la guerre à l'Empire pour laver son nom.
Il faudra combattre puis capturer un à un les généraux ennemis pour les rallier à votre cause.
Un jeu tactique où vous devrez jauger l'adversaire, l'affronter intelligemment, faire attention à ne pas rompre votre ligne d'approvisionnement, et choisir entre capturer ou exécuter vos ennemis.
Le jeu est disponible sur PC, via Steam, et jouit d'une belle réputation.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
Dernières Vidéos
- The Great Villainess: Strategy of Lily maintenant disponible en français
- Garfield – Escape from Monday, un nouveau jeu avec le chat orange
- God Save Birmingham ajoute de l'alcool et des poulets
- House Flipper Remastered Collection arrive sur PS5 et Xbox Series
- Clash of Clans s'offre des stars du foot
- John Carpenter's Toxic Commando, la mise à jour de contenu gratuite
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD