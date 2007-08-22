- Clash of Clans s'offre des stars du foot

Publié le Lundi 22 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ils ont fait kaka

La Coupe du Monde est partout, même dans les jeux mobiles. Supercell s'est offert quelques stars du ballon rond, pour présenter une campagne sur le thème du football, mais aussi pour souligner le retour du chat général, dans une version retravaillée et améliorée.En parallèle de la Coupe du Monde, un événement sur le thème du foot est donc lancé, et permet aux joueurs de s'affronter sur une ligue de guerre de clans spéciale.Enfin, donc, le chat général permet à tous les joueurs de communiquer ensemble, où qu'ils soient dans le monde, pour élaborer leurs tactiques, dans la version officielle, pour insulter leurs mères, dans la version officieuse.Ce sont trois anciennes gloires du foot, Thierry Henry, Kaká et Bastian Schweinsteiger qui ont été recrutés par Clash of Clans pour en vanter les mérites. Allez, on vous partage la vidéo.