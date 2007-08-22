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Publié le Lundi 22 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
God Save Birmingham ajoute de l'alcool et des poulets
Cot Cot HipsMoi, quand on me hype comme ça, je ne peux que faire une news dessus ! God Save Birmingham est un jeu de survie face à une épidémie de zombies. Il se déroule durant le Moyen-Âge, au XIVe siècle pour être précis, en 1359. A Birmigham, bien entendu.
Dans le jeu, vous êtes le seul survivant de la ville et survivant, vous devez le rester... A vous de trouver un refuge, des armes, des vivres, de l'eau, et trouver comment vous barrer de là discrètement...
Le jeu sort prochainement en accès anticipé, sur Steam. Vous pouvez d'ores et déjà demander l'accès au Playtest.
Il est développé par Ocean Drive Studio et édité par Kakao Games. Dans une nouvelle vidéo, on apprend que les développeurs ont ajouté de l'alcool et des poulets dans le jeu. Ça vaut bien une news, donc.
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