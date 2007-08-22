- EA Sports UFC 6 est sorti

Publié le Lundi 22 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Gueules cassées

Electronic Arts vient de sortir EA Sports UFC 6 sur PS5 et Xbox Series. Comme son nom l'indique, il s'agit du nouveau jeu d'Ultimate Fighting Championship dans lequel des types et des nanas pas très bien dans leur tête se retrouvent dans une cage pour se taper sur la tronche et, par conséquent, aller encore moins bien dans leur tête.Ce nouvel opus fait la part belle aux combattants, dont l'apparence, les mouvements, les coups, les réactions, les coups signatures ont été fidèlement retranscrits.Au menu, une nouvelle fonctionnalité appelée état de flow qui permet de gagner en efficacité si vous suivez le style de combat du personnage que vous avez suivi.Combats classiques, mode carrière, salle d'entraînement mais aussi crossplay pour que les joueurs PS5 et Xbox Series puissent se taper les uns avec les autres.Le test arrive très vite.