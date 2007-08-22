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Publié le Lundi 22 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

karma chameleon

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. MECCHA CHAMELEON
  2. Counter-Strike 2
  3. Cyberpunk 2077
  4. Steam Deck
  5. Path of Exile 2
  6. Dead by Daylight
  7. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
  8. EA SPORTS FC 26
  9. Warframe
  10. Subnautica 2
  11. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  12. Forza Horizon 6
  13. Witchfire
  14. Stellaris
  15. The Witcher 3: Wild Hunt
  16. Paralives
  17. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
  18. 007 First Light
  19. Echoes of Aincrad
  20. Escape the Backrooms

 

 
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