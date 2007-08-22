- Garfield – Escape from Monday, un nouveau jeu avec le chat orange

Publié le Lundi 22 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Rien de tel qu'un plat de lasagnes

Un nouveau jeu Garfield débarquera le 24 septembre prochain sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. Il est signé Microids.Il s'agit d'un jeu de plateformes en 3D, dans lequel vous allez incarner Garfield.Le célèbre chat orange a malencontreusement mangé des lasagnes aux épinards. Il s'endort et plonge dans un cauchemar terrible où il n'y a plus que des légumes et des bonbons sans sucre.Il va devoir réussir à sortir de là pour se réveiller et pouvoir reprendre le cours de sa vie.3 mondes et plus de 40 niveaux vous attendent dans cette aventure familiale qui regroupera également les amis de Garfield, Odie et Pookie.