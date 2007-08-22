- House Flipper Remastered Collection arrive sur PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 22 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va vous scier

Référence en la matière de jeu de rénovation, House Flipper, sorti en 2018, s'offre une mise à niveau avec House Flipper Remastered Collection.Dans le jeu, vous allez rénover des maisons, les nettoyer, les réaménager, les repeindre et les décorer... et les revendre, tant qu'à faire.Cette version Remastered offrira des graphismes améliorés et inclura tous les DLC sortis pour le jeu, soit 10 extensions.Le jeu est proposé au prix de 49,99 €. Si vous avez déjà le jeu de base et certains DLC, des tarifs spéciaux sont prévus.Il est déjà sorti sur PC et il sort mercredi 24 juin sur PS5 et Xbox Series.Une petite bande-annonce pour illustrer tout ça ?