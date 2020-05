Gog.com : les soldes d'été jusqu'au 15 juin !

Publié le Samedi 30 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

D'excellentes affaires

Aliens versus Predator Classic 2000 est à 1,89 €

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

BattleZone 98 Redux

DethKarz

Diablo + Hellfire est à 7,79 €

Dungeon Keeper Gold™

Dungeon Keeper™ 2

Empire Earth 2 Gold Edition

Empire Earth 3

Empire Earth Gold Edition

EPIC + Inferno Bundle

Hexplore

Lords of Magic: Special Edition

Pinball Gold Pack

Rogue Trooper

Rogue Trooper Redux

Rogue Trooper Redux: Collector's Edition

Submarine Titans

The Legacy: Realm of Terror

Time Gate: Knight's Chase

Torment: Tides of Numenera

Torment: Tides of Numenera - Immortal Edition

Torment: Tides of Numenera - Immortal Edition Upgrade

Torment: Tides of Numenera - Legacy Edition

Torment: Tides of Numenera - Legacy Edition Upgrade

Wing Commander ®: Privateer ™

Wing Commander™ 1+2

Wing Commander™ 3 Heart of the Tiger™

Wing Commander™ 4: The Price of Freedom

Wing Commander™ 5: Prophecy Gold Edition

Arabian Nights

Bad Mojo Redux

Close Combat 2: A Bridge Too Far

Deus Ex™ GOTY Edition est à 0,99 €

Forsaken Remastered

I Have No Mouth And I Must Scream

King's Quest 1+2+3

King's Quest 4+5+6

King's Quest 7+8

Noctropolis

Space Rogue Classic

Star Control I & II

Star Control III

System Shock: Enhanced Edition

System Shock™ 2

Terra Nova: Strike Force Centauri

The Original Strife: Veteran Edition

Timelapse

Titanic: Une aventure hors du temps

Turok

Turok 2: Seeds of Evil

Ultima™ 1+2+3

Ultima™ 4+5+6

Ultima™ 7 The Complete Edition

Warlords I + II

Warlords III: Darklords Rising

Master of Magic

Metal Fatigue

Blade Runner est à 7,39 €

Warcraft I & II Bundle est à 11,69 €

Fallout est à 2,79 €

Balrum

Bound By Flame

Deathtrap

Beyond Divinity

Divine Divinity

Divinity 2: Developer's Cut

Divinity: Dragon Commander

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition Upgrade

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Collector's Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 - Divine Ascension

Divinity: Original Sin 2 - Divine Edition

Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition

Divinity: Original Sin 2 - Sir Lora

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate II Enhanced Edition Official Soundtrack

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition

Drakkhen

Driftmoon Enchanted Edition

DROD 1+2+3

DROD 4: Gunthro and the Epic Blunder

DROD RPG: Tendry's Tale

DROD: The Second Sky

Dungeon Rats

Elminage Gothic

Eschalon: Book II

Eschalon: Book III

Grandia II Anniversary Edition

GreedFall est à 29,99 €

GreedFall - Adventurer’s Gear DLC

Icewind Dale Enhanced Edition Official Soundtrack

Icewind Dale: Enhanced Edition

Legend of Grimrock

Legend of Grimrock 2

Mary Skelter: Nightmares

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Dark Dreams of Furiae

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Enhanced Edition Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Heroes of Neverwinter

Neverwinter Nights: Infinite Dungeons

Neverwinter Nights: Pirates of the Sword Coast

Neverwinter Nights: Premium Adventures Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Wyvern Crown of Cormyr

Outward

Pathfinder: Kingmaker - Explorer Edition

Pathfinder: Kingmaker - Royal Edition

Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle

Pathfinder: Kingmaker - Season Pass Bundle

Pathfinder: Kingmaker - Beneath The Stolen Lands

Pathfinder: Kingmaker - The Wildcards

Pathfinder: Kingmaker - Varnhold's Lot

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: The White March - Expansion Pass

Pillars of Eternity: The White March - Part I

Pillars of Eternity: The White March - Part II

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Planescape: Torment: Enhanced Edition Official Soundtrack

Sacred 2 Gold

Sacred Gold

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition est à 4,59 €

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition Deluxe

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition Deluxe Upgrade

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut est à 3,49 €

Siege of Dragonspear Enhanced Edition Official Soundtrack

Soulbringer

SPORE™ Collection

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Age of Decadence

The Surge

The Surge 2

Tyranny - Standard Edition

Tyranny - Gold Edition

Tyranny - Deluxe Edition

Tyranny - Deluxe Edition Upgrade

Tyranny - Bastard's Wound

Tyranny - Portrait Pack

Tyranny - Tales from the Tiers

Unrest

Unrest Special Edition

Unrest Special Edition Upgrade

Cornerstone: The Song of Tyrim

Celestian Tales: Old North

Darkest Dungeon®

Darkest Dungeon®: The Color Of Madness

Darkest Dungeon®: The Crimson Court

Darkest Dungeon®: The Shieldbreaker

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest

Lords of Xulima

Lords of Xulima - Deluxe Edition

Lords of Xulima Deluxe Edition Upgrade

Mount & Blade: Warband

Revenant

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe est à 5,99 €

Fallout 3: Game of the Year Edition est à 5,99 €

Vaporum

INSOMNIA: The Ark

INSOMNIA: The Ark - Deluxe Set

Jotun: Valhalla Edition

Shadowrun Returns est à 3,49 €

Mount & Blade

Tower of Time

Fallout Tactics est à 2,79 €

Fallout: New Vegas Ultimate Edition est à 5,99 €

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Betrayal at Krondor Pack

Caesar

Caesar 3 est à 4,39 €

Caesar II

Caesar™ IV

Call to Power 2

Codename: ICEMAN

Conqueror A.D. 1086

Conquests of Camelot: The Search for the Grail

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Dark Reign + Expansion

Dark Reign 2

Emperor: Rise of the Middle Kingdom

Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist

Gabriel Knight 2: The Beast Within

Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned

Gabriel Knight: Sins of the Fathers

GUN™

Heart of China

Interstate '82

Interstate ’76® The Arsenal

King's Quest 1+2+3

King's Quest 4+5+6

King's Quest 7+8

Lighthouse: The Dark Being

MissionForce: CyberStorm

Phantasmagoria

Phantasmagoria 2: A Puzzle of Flesh

Pharaoh + Cleopatra

Police Quest Collection

Police Quest: SWAT 1+2

Quest for Glory 1-5

Return to Krondor

Return to Zork

Rise of the Dragon

Shivers

Singularity™ est à 4,99 €

Soldier of Fortune II: Double Helix - Gold Edition

Soldier of Fortune: Payback

Soldier of Fortune: Platinum Edition

Space Quest 1+2+3

Space Quest 4+5+6

Spycraft: The Great Game

SWAT 3: Tactical Game of the Year Edition

SWAT 4: Gold Edition

The Adventures of Willy Beamish

The Colonel's Bequest

The Dagger of Amon Ra

Throne of Darkness

TimeShift™

Torin's Passage

Vampire: The Masquerade - Redemption

Vampire®: The Masquerade - Bloodlines™

Wizards & Warriors

Zeus + Poseidon (Acropolis)

The Zork Anthology

Zork Nemesis: The Forbidden Lands

Zork: Grand Inquisitor

Bioforge

Clive Barker's Undying

Crusader: No Regret™

Crusader: No Remorse™

Crysis Warhead®

Crysis®

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition est à 4,99 €

Dungeon Keeper Gold™

Dungeon Keeper™ 2

Jade Empire: Special Edition

Lands of Lore 3

Lands of Lore™ 1+2

Magic Carpet Plus™

Magic Carpet™ 2: The Netherworlds

Medal of Honor: Allied Assault War Chest

Medal of Honor™: Pacific Assault

Nox™

Populous™

Populous™ 2: Trials of the Olympian Gods

Populous™: The Beginning

Privateer 2: The Darkening

Sid Meier's Alpha Centauri™ Planetary Pack

SimCity™ 2000 Special Edition

SimCity™ 3000 Unlimited

SimCity™ 4 Deluxe Edition

SPORE™ Collection

Starflight™ 1+2

Strike Commander

Syndicate Plus™

Syndicate Wars™

The Legend of Kyrandia (Book One)

The Legend of Kyrandia: Hand of Fate (Book Two)

The Legend of Kyrandia: Malcolm's Revenge (Book Three)

The Saboteur™

Theme Hospital

Theme Park

Ultima™ 1+2+3

Ultima™ 4+5+6

Ultima™ 7 The Complete Edition

Ultima™ 8 Gold Edition

Ultima™ 9: Ascension

Ultima™ Underworld 1+2

Wing Commander ®: Privateer ™

Wing Commander™ 1+2

Wing Commander™ 3 Heart of the Tiger™

Wing Commander™ 4: The Price of Freedom

Wing Commander™ 5: Prophecy Gold Edition

Wing Commander™: Academy

Wing Commander™: Armada

Dead Space™ est à 4,99 €



Mirror's Edge™ est à 4,59 €

Animation Arts Collection

A.D. 2044

Bear With Me: The Complete Collection

Botanicula

DISTRAINT 2

Dracula Origin

Dreamfall: The Longest Journey

Eternam

EXAPUNKS

Firewatch

Hellblade: Senua's Sacrifice

Her Story

In the Shadows

Incredipede

Jenny LeClue - Detectivu

Voyage au Centre de la Terre

The Journeyman Project 1: Pegasus Prime

The Journeyman Project 2: Buried in Time

The Journeyman Project 3: Legacy of Time

Lake Ridden

Litil Divil

Lost Horizon

Lost Horizon 2

Lost Horizon Double Pack

Lumo

Lumo - Deluxe Edition

Machinarium Collector's Edition

Magrunner: Dark Pulse

Never Alone Arctic Collection

Paradigm

Pilgrims

Quern - Undying Thoughts

Reah: Face the Unknown

Samorost 2

Samorost 3

Samorost 3 Cosmic Edition

Schizm: Mysterious Journey

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Sherlock Holmes versus Jack the Ripper

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes: Nemesis - Remastered

Sherlock Holmes: Secret of the Silver Earring

Slime Rancher

Styx: Master of Shadows est à 5,99 €

Styx: Shards of Darkness est à 7,99 €

The Humans Bundle

The Longest Journey

The Next BIG Thing

The Tiny Bang Story

Time Gentlemen, Please! + Ben There, Dan That!

TSIOQUE

TSIOQUE - Digital Artbook

Secret Files 2: Puritas Cordis

Secret Files 3

Secret Files: Sam Peters

Secret Files: Tunguska

Deponia

Deponia 2: Chaos on Deponia

Deponia 3: Goodbye Deponia

Deponia 4: Deponia Doomsday

Apsulov: End of Gods

ABZÛ

Bad Mojo Redux

Mission Critical

Night in the Woods: Weird Autumn Edition

Noctropolis

Return to Zork

Spellcasting 1+2+3

Superhero League of Hoboken

Une Poupée Pleine Aux As

Timelapse

Titanic: Une aventure hors du temps

The Zork Anthology

Zork Nemesis: The Forbidden Lands

Zork: Grand Inquisitor

Metro 2033 Redux est à 4,99 €

Disco Elysium

DISTRAINT: Deluxe Edition

Obduction ®

Oxenfree

Tomb Raider 1+2+3 est à 2,29 €



Tomb Raider: The Angel of Darkness est à 0,99 €



Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles est à 1,29 €

A Fistful of Gun

A Fistful of Gun Soundtrack

Absolver

Absolver: Adalian Forest Pack

Absolver: Deluxe Edition

Absolver: Deluxe Edition Upgrade

Ape Out

Block'hood

Broforce est à 3,49 €

Crossing Souls

Downwell

Dropsy

Dropsy: Warm Damp Hug

Enter the Gungeon

Enter the Gungeon Collector's Edition Upgrade

Gato Roboto

Gods Will Be Watching

Gods Will Be Watching: Special Edition

Gods Will Be Watching: Special Edition Upgrade

GRIS

GRIS Soundtrack

Hatoful Boyfriend

Hatoful Boyfriend: Holiday Star

Hatoful Boyfriend: Holiday Star - Collector's Pack

Heave Ho

Hotline Miami

Hotline Miami 2: Wrong Number

Hotline Miami 2: Wrong Number Digital Special Edition

Hotline Miami 2: Wrong Number Digital Special Edition Upgrade

Katana ZERO

Luftrausers

Minit

Mother Russia Bleeds

Mother Russia Bleeds: Dealer Edition

My Friend Pedro

My Friend Pedro Soundtrack

Not a Hero

Not A Hero: Global MegaLord Edition

Not A Hero: Global MegaLord Edition Upgrade

Okhlos: Omega

Okhlos: Omega Olympus Edition

Okhlos: Omega Olympus Edition Upgrade

OlliOlli

OlliOlli2 : Bienvenue à Olliwood

OmniBus: Game of the Year Edition

Pikuniku

Pikuniku Collector's Edition

Reigns

Reigns Collector's Edition Upgrade

Reigns: Game of Thrones

Reigns: Her Majesty

Reigns: Her Majesty - The Book of the Lady of the Wood

Reigns: Her Majesty Soundtrack

Ronin

Ronin: Digital Special Edition

Ronin: Digital Special Edition Upgrade

Ruiner

Ruiner Soundtrack

Serious Sam: The First Encounter

Serious Sam: The Second Encounter

Serious Sam's Bogus Detour

Shadow Warrior (2013)

Shadow Warrior 2 Deluxe

Shadow Warrior 2 Deluxe Upgrade

Shadow Warrior Classic Redux

Stories Untold

STRAFE Official Soundtrack

STRAFE: Millennium Edition

The Messenger

The Messenger EP by Keiji Yamagishi

The Messenger Original Soundtrack - Disc I: The Past

The Messenger Original Soundtrack - Disc II: The Future

The Messenger Soundtrack - Disc III: Picnic Panic

The Red Strings Club

The Soundtrack of Ditto

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse

Titan Souls

Titan Souls: Digital Special Edition

Titan Souls: Digital Special Edition Upgrade

Weedcraft Inc

Shadow Warrior 2

Age of Wonders

Age of Wonders 2: The Wizard's Throne

Age of Wonders 3

Age of Wonders 3 - Deluxe Edition Upgrade

Age of Wonders 3 - Eternal Lords

Age of Wonders 3 - Golden Realms

Age of Wonders 3 Deluxe Edition

Age of Wonders: Planetfall

Age of Wonders: Planetfall - Deluxe Edition

Age of Wonders: Planetfall - Deluxe Edition Content Pack

Age of Wonders: Planetfall - Pre-Order Content Pack

Age of Wonders: Planetfall - Premium Edition

Age of Wonders: Planetfall - Revelations

Age of Wonders: Planetfall - Season Pass

Age of Wonders: Shadow Magic

BATTLETECH

BATTLETECH - Digital Deluxe Content

BATTLETECH - Digital Deluxe Edition

BATTLETECH - Flashpoint

BATTLETECH - Heavy Metal

BATTLETECH - Mercenary Collection

BATTLETECH - Season Pass

BATTLETECH - Shadow Hawk Pack

BATTLETECH - Urban Warfare

Cities in Motion

Cities in Motion Collection

Cities in Motion Collection Upgrade

Crusader Kings Complete

Darkest Hour: A Hearts of Iron Game

Europa Universalis

Europa Universalis II

Europa Universalis III Complete

Europa Universalis III: Collection Upgrade

Europa Universalis: Rome Gold

For The Glory: A Europa Universalis Game

Hearts of Iron

Hearts of Iron II: Complete

Hearts of Iron III

Hearts of Iron III: DLC Collection

Imperator: Rome

Imperator: Rome - Complete Soundtrack

Imperator: Rome - Deluxe Edition

Imperator: Rome - Deluxe Edition Upgrade Pack

King Arthur Collection

King Arthur II: The Role-Playing Wargame + Dead Legions

Knights of Pen and Paper +1 Deluxier Edition

Knights of Pen and Paper +1 Deluxier Edition Upgrade

Knights of Pen and Paper +1 Edition

Majesty 2 Collection

Majesty Gold HD

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: The White March - Expansion Pass

Pillars of Eternity: The White March - Part I

Pillars of Eternity: The White March - Part II

Prison Architect

Architecte de prison - Unité psychiatrique : Édition Directeur

Sengoku

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition est à 4,59 €

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition Deluxe

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition Deluxe Upgrade

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut est à 3,49 €

Stellaris

Stellaris: Ancient Relics Story Pack

Stellaris: Apocalypse

Stellaris: Complete Soundtrack

Stellaris: Distant Stars Story Pack

Stellaris: Galaxy Edition

Stellaris: Galaxy Edition Upgrade Pack

Stellaris: Humanoids Species Pack

Stellaris: Leviathans Story Pack

Stellaris: Lithoids Species Pack

Stellaris: MegaCorp

Stellaris: Plantoids Species Pack

Stellaris: Synthetic Dawn Story Pack

Stellaris: Utopia

Surviving Mars

Surviving Mars - Digital Deluxe Edition

Surviving Mars - Digital Deluxe Edition Upgrade Pack

Surviving Mars - First Colony Edition

Surviving Mars - Season Pass

Surviving Mars - Space Race

Surviving Mars - Stellaris Dome Set

Surviving Mars: Colony Design Set

Surviving Mars: Green Planet

Surviving Mars: Marsvision Song Contest

Surviving Mars: Project Laika

Surviving Mars: Space Race Plus

Sword of the Stars: Complete Collection

Tyranny - Bastard's Wound

Tyranny - Deluxe Edition

Tyranny - Deluxe Edition Upgrade

Tyranny - Gold Edition

Tyranny - Official Soundtrack Deluxe Edition

Tyranny - Portrait Pack

Tyranny - Standard Edition

Tyranny - Tales from the Tiers

Victoria Complete

Victoria II - Sprite Pack

Victoria II: Civil War Edition

Victoria II: Heart of Darkness

Shadowrun Returns est à 3,49 €

Ce sont les soldes d'été sur Gog.com. Autant vous dire que vous allez trouver votre bonheur, avec plus de 3000 jeux en soldes jusqu'à -95%.Ces soldes ont débuté le 27 mai et dureront jusqu'au 15 juin. On vous en reparlera régulièrement, mais en attendant, voici un petit aperçu de ce que vous pourrez y trouver :Les classiques Les RPG Les jeux Activision Les jeux EA Les jeux d' aventure Les jeux Devolver Les jeux Paradox Et bien d'autres jeux encore...