- Crusader Kings 3 sortira le 1er septembre 2020

Publié le Vendredi 5 juin 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Une nouvelle Dynastie

Alors je sais qu’il est tard pour faire un news sur Crusader Kings 3 qui lui est annoncé depuis octobre 2019, mais comme il n’y a eu encore aucune info sur le jeu ici sur GamAlive, et que je suis un gros fan du 2, je me suis permis d’écrire un peu dessus.Donc Crusader Kings 3 est la suite de Crusader Kings 2 (surprenant n’est-ce pas ?) qui lui est sorti en 2012 et son dernier DLC en 2018. C’est un jeu édité et développé par Paradox Interactive. Le jeu est un jeu de Grande Stratégie, qui propose aux joueurs d’incarner les membres d’une dynastie de nobles durant une partie du Moyen Âge. Le jeu contient de nombreux éléments de Jeu de Rôle.Le jeu est prévu pour une sortie le 1er Septembre 2020. Déjà disponible à la précommande sur Steam.Le jeu est une grosse mise à jour et refonte sur de nombreux points :Tout d’abord graphique, globalement ça ne pique plus autant la rétine, et il y a les personnages modélisés en 3D. Si, si, c’est important.Les développeurs ont aussi fait attention que le jeu repose moins sur de la chance qu’avant, parce qu’avec le deuxième opus... Le hasard est très (trop) important.Il y aussi un gros travail qui a été fait du coté Jeu de Rôle de la licence, qui devrati offrir beaucoup de liberté et de contrôle au joueur sur ses agissementsMais il y a aussi eu un travail sur le système de dynastie, qui était durant le deuxième opus, assez secondaire au jeu.En gros les développeurs nous montrent jusqu’à maintenant un jeu plus travaillé et d’un autre niveau que le précédent, et qui se veut aussi plus sérieux. on ne pourra plus faire de son cheval un futur pape, ou même subir des invasions aztec.Si vous êtes intéressé par l’actualité du jeu et si vous êtes à l’aise avec l’anglais allez jeter un coup d’œil aux « Dev Dairy » qui sont des news sur certaines parties du jeu, et qui sont postées assez régulièrement par les développeurs