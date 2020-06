- Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition annoncé pour août

Publié le Jeudi 4 juin 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Jouez 24h d'affilée

Microids et Eden Games sortiront Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition le 27 août en Europe (et 2 jours avant en Amérique). Sur Nintendo Switch uniquement.Ce "nouveau" jeu comprendra l'intégralité du jeu Gear.Club Unlimited 2, ainsi que ses DLC (Packs Arrows, Checker, Hazard and Wings) mais ajoutera également des circuits (5 en plus) dont celui des 24h du Mans. Arrêts aux stands, gestion des pneumatiques et du carburant seront également ajoutés. 5 nouvelles voitures motorsport et 13 véhicules enduros seront également ajoutés.Nouvelle bande-annonce ci-dessous :